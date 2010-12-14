Державна підтримка в АПК втрачає стимулюючу функцію – експерти

Державна підтримка вже не є чинником, що зумовлює розвиток агропромислового комплексу України.

Таку думку УНІАН озвучили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Зокрема, обсяги витрат на Міністерство аграрної політики в 2011 році становитимуть 9,6 млрд. грн., проте з цих коштів реальна підтримка агропромислового виробництва, за інформацією експертів асоціації, становитиме 2,2 млрд. грн. Для порівняння: підтримка аграріїв тільки із Стабілізаційного фонду держбюджету в 2010 році становила 1,3 млрд. грн.

Незважаючи на те, що в 2011 році планується додатково спрямувати 3,9 млрд. грн. на формування державного інтервенційного фонду, а також на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників, сальдо кредитування АПК у цілому буде негативним. В першу чергу це станеться саме через повернення коштів, спрямованих на формування інтервенційного фонду і закупівлю матеріально-технічних ресурсів, обсягом 4,1 млрд. грн.

Як відзначив президент УКАБ Олексій ЛІССІТСА, така ситуація виглядає, як мінімум, дивною за умов, коли агропромисловий комплекс став єдиною галуззю економіки, яка не допустила економічного падіння в посткризовому 2009 році. За його словами, важливо, щоб підтримка не погіршувала умови роботи аграріїв. «Зокрема, нам хотілося б бачити, що в 2011 році державна підтримка виробників молока і м`яса надходила аграріям щомісяця, як це є в 2010 році за підтримки через переробні підприємства, інакше країну чекає чергова хвиля вирізування молочного стада», – відзначив президент УКАБ.

У свою чергу, генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА додав, що державна підтримка буде ефективною лише тоді, коли вона розподілятиметься прозоро і рівномірно серед аграріїв. «Тільки в цьому разі вона працюватиме на інтереси галузі, а не окремих компаній», – підкреслив В.ЛАПА.

В УКАБ сподіваються, що пропозиції асоціації будуть враховані при ухваленні закону України про державний бюджет і розробці порядку розподілу бюджетних коштів.