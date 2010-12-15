Компанія "Хортиця" увійшла до ТОП-10 компаній, яким довіряють українські споживачі. Про це свідчать оприлюднені результати дослідження "Найбільш поважаних компаній України" (The Ukraine’s Most Reputable Companies), яке стало частиною глобального проекту Reputation Institute в 32 країнах світу.

Критерії для включення компаній в дослідження - їх валовий дохід і ступінь впізнаваності серед громадськості. Компанії з якнайкращою репутацією були визначені на підставі опитування 73 000 споживачів.

Цього року лідером за рівнем довіри споживачів України знову став найбільший виробник кондитерських виробів - компанія Рошен (82 бали). До ТОП-10 найповажаних компаній також увійшли Хортиця, Київстар, Приватбанк, МТС, Nestle і Сандора.

«Хортиця» продемонструвала найбільше зростання довіри серед споживачів. Експерти стверджують, що завдяки популярності бренду в 2010 році «Хортиця» увійшла до ТОП-3 світових виробників алкоголю разом з Smirnoff і Absolut.

Довідка УНІАН. ЛГЗ «Хортиця» - найбільший виробник алкоголю в Україні, входить в холдинг Global Spirits (Одеський коньячний завод (ТМ «Шустов»), ДП "Кримський винний дім" (ТМ «Oreanda»), дистриб’юторські компанії "Мегаполіс" в Росії та Україні). Функціонує з 2003 року., в даний час його потужності складають 750 тис. дал в місяць.

На сьогоднішній день ТМ «Хортиця» - в TOP-3 рейтингу найбільших світових виробників алкоголю, продукція ЛГЗ "Хортиця" експортується в 85 країн світу.