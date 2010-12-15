У Харківській області 60% посівів озимих у хорошому стані

У Харківській області 60% посівів озимих культур знаходяться у хорошому стані.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН сказав заступник розділу Харківської облдержадміністрації Віталій ОЛЕКСІЙЧУК.

«60% озимих в дуже хорошому стані, 30% в задовільному стані, 8% - розріджені і близько 2% - слабкі», - сказав В.Олексійчук.

Він підкреслив, що в поточному році посіви озимих були вчасно оброблені від шкідників, зокрема, від злакової мухи і від гризунів.

В.Олексійчук відзначив, що цього року посіви озимих знаходяться в значно кращому стані, ніж минулого року, і це дає надію, за умови відсутності несприятливих погодних умов, на хороший урожай зернових наступного року.

«Таких озимих не було вже давно. Це у кілька разів більше, ніж минулого року. На сьогоднішній день стан прекрасний», - сказав він.