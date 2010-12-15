Запаси зерна в Україні на 1 грудня скоротилися на 14%

В Україні на 1 грудня ц.р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 18 млн. тонн зерна (на 14% менше проти 1 грудня 2009 р.), зокрема 7,4 млн. тонн пшениці, 2,2 млн. тонн ячменю, 6,9 млн. тонн кукурудзи і 0,3 млн. тонн жита.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 9,2 млн. тонн зерна (на 12% менше), зокрема 3,8 млн. тонн пшениці, 1,4 млн. тонн ячменю, 2,9 млн. тонн кукурудзи, 0,1 млн. тонн жита. Зернозберігальні зернопереробні підприємства мали в наявності 8,8 млн. тонн зерна (на 16% менше), зокрема зернозберігальні – 6,6 млн. тонн (на 11% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,3 млн. тонн (на 13% більше, ніж на 1 грудня 2009 р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 1,6 млн. тонн (на 10% менше), на підприємствах, які здійснюють його переробку та зберігання, – 3,7 млн. тонн (на 28% більше, ніж минулого року).