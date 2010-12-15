Мунтіян сподівається, що договір про вільну торгівлю країн СНД буде без вилучень
Заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН сподівається, що договір про вільну торгівлю між країнами СНД буде підписано без вилучень.
Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.
При цьому заступник міністра підкреслив, що для України перш за все недопустимі вилучення спиртної групи товарів і цукру.
«Наша позиція дійсно полягає в тому, щоб вилучень у торгівлі не було. Необхідно створити умови для реального вільного руху товарів. Для нас неприйнятною є пропозиція Казахстану поширити вилучення спиртної групи товарів, які існують у нас у двосторонній торгівлі, на всі країни Митного союзу. Ми добиватимемося недопущення таких вилучень. У нас існує вилучення в двосторонній торгівлі з Російською Федерацією – цукор білий. У проекті договору ми пропонуємо усунути вилучення або встановити часові рамки, в яких це вилучення буде скасовано», - сказав В.МУНТІЯН.
За розрахунками Мінекономіки, в разі дії вилучення спиртної групи Україна щорічно нестиме втрати у розмірі 172 млн. дол., цукру - 282 млн. дол.
В.МУНТІЯН повідомив, що 21-23 грудня ц.р. у Москві пройде засідання робочої групи з підготовки проекту договору про вільну торгівлю між країнами СНД, і Україна сподівається, що в ході цієї зустрічі всі зауваження, які були висловлені під час зустрічі глав урядів країн СНД 19 листопада і глав держав СНД 10 грудня, будуть враховані.
Крім того, заступник міністра економіки підкреслив, що дія вилучень, які не влаштовують Україну, неприпустима за правилами Світової організації торгівлі. «Отже, з одного боку, поки йдеться, що робота Митного союзу повинна будуватися за нормами СОТ, а з іншого – відбуваються такі речі, які погіршують існуючу ситуацію».
Як повідомляв УНІАН, 19 листопада в ході засідання Ради глав урядів країн СНД було ухвалено рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця цього року, з тим щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.
Документ планується підготувати з урахуванням принципів і норм СОТ на заміну “морально застарілій” угоді про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.
Україна наполягає, щоб договір не містив вилучень товарних груп.
Інтерв`ю В.МУНТІЯНА читайте на сайті УНІАН-економіка http://economics.unian.net/rus/detail/70683