Питання квоти на імпорт цукру з України має розглянути Митний союз – Мунтіян

Питання про виділення Російською Федерацією в 2011 році квоти обсягом 100 тис. тонн на імпорт цукру з України має розглянути Митний союз.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

«Питання про її (квоту – УНІАН) надання має бути розглянуте Митним союзом», - сказав він, відзначивши, що це передбачено протоколом засідання Комітету з питань економічного співпраці українсько-російської міждержавної комісії, яке провели Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН у Києві 27 жовтня. «Мінсільгоспу РФ і Мінекономрозвитку РФ проінформувати уповноважені органи держав – членів Митного союзу про пропозицію української сторони про надання квоти на 2011 рік на безмитну поставку українського бурякового цукру і винести зазначене питання на засідання комісії Митного союзу під час надходження від української сторони обґрунтувань необхідності надання вказаної квоти», - зазначено в протоколі.

Для розгляду цього питання Мінагрополітики України має підготувати обґрунтування і «відстояти» їх перед російською стороною, підкреслив В.МУНТІЯН.

При цьому він висловив незгоду з думкою деяких експертів про те, що експорт цукру обсягом 100 тис. тонн призведе до зростання ціни на нього на внутрішньому ринку України.

«Я не думаю, що експорт такого обсягу цукру може вплинути на ціну на внутрішньому ринку. Думаю, що цукрова промисловість розвиватиметься, і ми маємо закріпитися на ринку Російської Федерації», - відзначив В.МУНТІЯН.

Як повідомляв УНІАН, Україна з червня обговорює питання про безмитну поставку до Росії цукру. На початку йшлося про квоту на 2011 рік обсягом 300 тис. тонн, а у вересні можливий обсяг квотування скоротився до 100 тис. тонн.

Фахівці інвестиційної компанії Phoenix Capital вважають, що експорт до Росії навіть 100 тонн цукру спровокує зростання цін на цей продукт на внутрішньому ринку України.

Інтерв`ю В.МУНТІЯНА читайте на сайті УНІАН-економіка http://economics.unian.net/rus/detail/70683