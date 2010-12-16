На Прикарпатті запаси зерна скоротилися на третину

В Івано-Франківській області на 1 грудня у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 71,3 тис. т зерна (на третину менше проти 1 грудня 2009 р.).

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, зокрема було 38,2 тис. т пшениці, 6,5 тис. т ячменю, 22,4 тис. т кукурудзи, 1,4 тис. т жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 43,9 тис. т зерна (на 26,5% менше), в т.ч. 20,0 тис. т пшениці, 5,8 тис. т ячменю, 15,3 тис. т кукурудзи, 0,2 тис. т жита. Зернопереробні підприємства мали в наявності 27,4 тис. т зерна (на 42,8% менше проти 1 грудня 2009 р.).

Запаси насіння соняшника в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) склали 327 т, що на 51,8% менше, ніж на 1 грудня 2009 року.