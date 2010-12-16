В Івано-Франківській області реалізація сільгосппродукції зросла на 46%

В Івано-Франківській області за 11 місяців цього року загальний об`єм реалізації сільгосппродукції збільшився на 45,7%, середні ціни зросли на 27,1%.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, загальний об`єм реалізованою аграрними підприємствами (окрім малих) власної виробленої продукції, порівняно з відповідним періодом 2009 р. збільшився на 45,7%, в т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 разу, продукції тваринництва – на 35,6%. У загальній вартості реалізованої продукції частка рослинництва склала 33%, тваринництва – 67,0% (минулого року – відповідно 28,0% і 72,0%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямами реалізації зросли на 21%, в т.ч. на продукцію рослинництва – на 27,1%, тваринництва – на 18,2%.