На Прикарпатті виробництво продукції тваринництва зросло на 30,9%

В Івано-Франківській області за 11 місяців виробництво основних видів продукції тваринництва збільшилося на 30,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 28,3 тис. т.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Зокрема, великої рогатої худоби вирощено 0,9 тис. т (на 21,4% менше, ніж за аналогічний період 2009 року), птиці – 9,7 тис. т (на 6,4% менше), свиней – 17,7 тис. т (у 1,7 разу більше).

Згідно з наданою інформацією, в структурі реалізації худоби і птиці на забій аграрними підприємствами (окрім малих) частка великої рогатої худоби складала 4,5% (у січні-листопаді 2009 р. – 15,4%), свиней – 64,0% (38,5%), птиці – 31,5% (46,1%), в т.ч. бройлерів – 65,1% (75,3%). Співвідношення загального об`єму вирощування худоби і птиці до реалізації тварин на забій склало 118,4% (у січні-листопаді 2009 р. – 116,0%).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби зросли з 454 г в січні-листопаді 2009 р. до 457 г в січні-листопаді, свиней – з 528 г до 560 р.

Станом на 1 грудня в агроформуваннях (окрім малих) було в наявності всіх кормів в перерахунку на кормові одиниці 192,3 тис. ц, що на 13,3% менше, ніж на 1.12.2009 р. З розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадає 1,9 ц корм. од. проти 2,9 ц рік тому, в т.ч. концентрованих – 0,9 ц проти 1,5 ц корм. од.