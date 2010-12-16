Аграрії Херсонської області збільшили посів озимих на 5,1%

Аграрії Херсонської області збільшили посів озимих під урожай 2011 р. на 5,1%, в порівнянні з аналогічним торішнім показником, – до 601,2 тис. га.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Управлінні агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, під урожай 2011 року озимі на зерно і зелений корм, включаючи рапс, в господарствах всіх категорій посіяні на площі 601,2 тис. га, що перевищує показник попереднього року на 29,4 тис. га (на 5,1%).

Зокрема, посіви зернових на зерно збільшені на 10,2% (на 49,3 тис. га) – до 531,1 тис. га, рапсу на зерно – зменшені на 23,2% (на 20,5 тис. га) - до 67,9 тис. га.

У структурі площ зернових озимих на зерно частина озимої пшениці складає 83,5% (у структурі площ під урожай 2010 року – 79%), ячменю озимого – 15,6% (20,2%), жита озимого – 0,8% (як і минулого року).