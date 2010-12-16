Мінекономіки сподівається на стабільність цін на продукти харчування в передноворічний період

Міністерство економіки України сподівається на стабільність цін на продукти харчування в передноворічний період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економіки України Михайло РУСИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні є підстави говорити, що причин для різкого зростання цін на основні продукти харчування і товари першої необхідності чи соціально значущі товари немає», - сказав заступник міністра.

За словами М.РУСИНСЬКОГО, сьогодні було проведено селекторну нараду з керівниками обласних адміністрацій з питання недопущення необгрунтованого зростання цін напередодні новорічних свят.

«В даний час ми бачимо динаміку, яка дозволяє говорити про те, що стрибків цін перед Новим роком не буде. Ресурсів достатньо для того, щоб ціни були стабільні», - наголосив він.

М.РУСИНСЬКИЙ відзначив, що за результатами наради керівникам обласних адміністрацій запропоновано низку заходів для недопущення підвищення цін, зокрема, запропоновано проводити ярмарки, де у товаровиробників буде можливість безпосередньо продавати свою продукцію перед Новим роком. «Також необхідно стежити, щоб виробники не порушували ті обмеження, які передбачені законодавством, це й відносно торгових надбавок, і механізму декларування оптово-відпускних цін», - сказав заступник міністра.

Крім того, керівникам обласних адміністрацій запропонували стимулювати завезення до своїх регіонів продукції, знижувати вартість оренди торгових площ і створювати умови для того, щоб безпосередньо товаровиробники продавали продукцію кінцевому споживачеві. «Ці заходи дадуть свій ефект, щоб ціни на продукти не підвищувалися», - сказав М.РУСИНСЬКИЙ.