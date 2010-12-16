Україна може внести великий внесок до забезпечення світу продовольством - експерти

Україна цілком здатна внести великий внесок до забезпечення світу продовольством, але її величезний потенціал у справі виробництва зернових поки що залишається нереалізованим.

До такої думки дійшли експерти аграрного ринку, пише COMMENTS.UA.

Зокрема, за словами голови ради директорів компанії «Авангард» Олега БАХМАТЮКА, «зараз і азіатські країни, і ООН розробляють глобальні програми з боротьби з голодом. Якщо Україна до них увійде, ми одержимо підтримку світової спільноти, зокрема й величезні інвестиції, на довгостроковий період. Але спочатку Україні доведеться довести безпеку території для роботи міжнародного капіталу».

«Щоб створити плідну базу для інвесторів, яким буде безпечно, зручно і комфортно розміщувати тут свій капітал, уряд має надати світовій громадськості продовольчу стратегію, яка залишатиметься незмінною впродовж як мінімум семи-десяти років. Думаю, на цьому шляху Україну оцінять як серйозного стратегічного партнера з величезними можливостями для світового ринку продовольства», - сказав він.

У свою чергу, директор інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної групи «Сократ» Володимир КЛИМЕНКО відзначив, що Україна має всі шанси в майбутньому стати країною, яка одержить додаткову вагу на світовій політичній арені саме завдяки продовольству, проте без налагодження партнерства між державою і підприємцями це неможливо. «Влада має створити зрозумілі юридичні правила з погляду захисту інтересів аграрних/харчових компаній та їх потенційних інвесторів», - вважає експерт.

«У 2010-му ми побачили в агросекторі лише кілька великих угод, пов`язаних з виходом агрохолдингів на IPO і залученням ними євробондів. Наступний рік для українських харчових компаній має стати найврожайнішим — обсяги залучених коштів вітчизняними агропромисловими підприємствами під час розміщення своїх акцій на Лондонській і Варшавській фондових біржах можуть продемонструвати дворазове зростання», - прогнозує В.КЛИМЕНКО.

На думку генерального директора інвестиційної компанії Adamant Investments Олени ВЕЛИКОЇ, «дуже важливо, як держава захищатиме інтереси України, що нарощує свою частку на міжнародних ринках сільгосппродукції». «Проте піар-підтримка країни в цілому і реформ, що проводяться в ній, зокрема — це лише один аспект. Інший — це щоденна структурна робота — формування товарних ринків, розвиток інструментів роботи з сировинними активами (ф`ючерси, форварди) і багато іншого, що робить ринок більш цивілізованим і привертає міжнародних інвесторів», - сказала вона.