Заборона продажу пива в МАФах приведе до зростання споживання міцного алкоголю – «Укрпиво»

Заборона на продаж пива в малих архітектурних формах (Мафах) приведе до підвищення споживання міцних алкогольних напоїв і подальшої алкоголізації населення.

Таку думку УНІАН висловили в компанії «Укрпиво».

На даний момент, за інформацією аналітиків компаній – членів «Укрпива», торгівлю пивом здійснюють 40 тисяч МАФів площею менше 20 кв. м. Через цей канал збуту реалізується близько 25% всього пива, що продається в Україні. Якщо заборона буде введена в дію, власники кіосків в літні місяці втрачатимуть більше 50% від загального обсягу продажів. Унаслідок низької рентабельності більшість торгових точок будуть закриті. «Навіть з урахуванням перетікання частини продажів до супермаркетів, заборона торгувати пивом в МАФах приведе до скорочення ринку мінімум на 15%, що, у свою чергу, спричинить скорочення надходжень до бюджету від акцизного збору, ПДВ і податку на прибуток на рівні 1,3 млрд. грн.», – відзначають експерти «Укрпива».

При цьому, на їх думку, отримавши монопольне право на продаж пива, власники крупних торгових мереж підсилять диктат цін виробникам і споживачам. Разом з тим, поновиться стихійна торгівля, адже частина торгових площ в супермаркетах і міні-маркетах, що доводиться на одного покупця в Україні, істотно нижче, ніж в розвинених країнах. Неконтрольована торгівля розвиватиметься, у тому числі, і за рахунок продажу пива неповнолітнім.

«Ухвалення законопроекту не вирішить головне завдання – зниження рівня споживання абсолютного алкоголю в нашій країні. Навпаки, збільшиться рівень споживання міцних алкогольних напоїв. Пиво, на відміну від горілки, в Україні є напоєм «спонтанної» покупки, і спеціально для його придбання до супермаркету, як правило, не йдуть. Ухвалення цього законопроекту нівелює роль пива як замінника міцного алкоголю, – вважає генеральний директор «Укрпива» Галина КОРЕНЬКОВА. – Ми упевнені, що з розвитком торгових мереж кіоски припинять своє існування унаслідок дії економічних законів. Адже МАФи вимушені продавати пиво дорожче, і покупці все більше віддаватимуть перевагу доступним магазинам з нижчими цінами. Тому немає сенсу ламати закони еволюційного розвитку адміністративними рішеннями і тим самим породжувати причини додаткової соціальної напруги в суспільстві».

Як повідомляв УНІАН, депутат Андрій ПІНЧУК ініціює введення заборони на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів в малих архітектурних формах (МАФах).