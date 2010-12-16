Аграрний фонд законтрактував 100 тис. тонн цукру – Мінекономіки

Аграрний фонд України законтрактував 100 тис. тонн цукру. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економіки України Михайло РУСИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні Аграрний фонд, вперше за останні роки, законтрактував 100 тис. тонн цукру. У нас місячне споживання цукру становить близько 150 тис. тонн, по суті, на місяць Аграрний фонд законтрактував», - повідомив М.РУСИНСЬКИЙ.

Він не назвав рівень цін, зазначивши, що вони «прийнятні». «В уряду є інструмент товарних інтервенцій як елемента ринкового впливу на ціну цукру», - сказав він.

За словами М.РУСИНСЬКОГО, заяви про дефіцит цукру в поточному маркетинговому році необгрунтовані. «Споживання в Україні – 1,8 млн. тонн цукру. На сьогодні вже вироблено більше 1,5 млн. тонн (за даними на 14 грудня). Відповідно, близько 250-270 тис. тонн не покривається. У нас є зобов`язання перед СОТ близько 260 тис. тонн завезти цукру-сирцю за нульовою ставкою. Швидше за все, цей цукор-сирець зайде. Крім того, близько 50-70 тис. тонн вже завезено з Білорусі. Тому говорити про наддефіцит цукру не варто», - запевнив М.РУСИНСЬКИЙ.