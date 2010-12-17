«Нібулон» планує побудувати три зернові перевантажувальні комплекси

Миколаївське ТОВ СП «Нібулон» планує побудувати в Херсонській області 3 зернових перевантажувальних комплекси.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, до керівництва ОДА звернувся «Нібулон» з проханням сприяти виділенню земельних ділянок для будівництва зернових перевантажувальних комплексів в Бериславському, Нововоронцовському районах області, а також в райцентрі Генічеськ.

Щодо цього питання в середу, 15 грудня, в Херсонській ОДА відбулася нарада під головуванням губернатора Миколи КОСТЯКА за участю представників ТОВ СП «Нібулон».

Як відзначають у прес-службі, керівництво ОДА готове сприяти «Нібулону» у виділенні земельних ділянок в районах області для будівництва перевантажувальних терміналів підприємством ТОВ СП „Нибулон" і оформлення дозвільних документів, необхідних для початку будівництва перевантажувальних комплексів. Водночас, херсонські чиновники розраховують на розміщення замовлень на будівництво причалів-доків на Херсонському державному заводі „Паллада", залучення виробничих потужностей суднобудівельних і судноремонтних підприємств Херсонської області до будівництва судів, необхідних для транспортування зерна з перевантажувальних комплексів „Нібулона", а також залучення виробничих потужностей будівельно-монтажних підприємств області до виконання робіт на будівництві вказаних об`єктів.

Крім того, планується проведення громадського обговорення в районах області щодо будівництва перевантажувальних терміналів.

Переговори будуть продовжені, повідомляє прес-служба.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" – спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство, створене в 1991 році. Є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філіалів в 11 регіонах країни і обробляє більше 70 тис. га землі.

У 2009 році "Нібулон" почав реалізацію інвестиційного проекту з будівництва семи елеваторів, загальна потужність яких перевищить 250 тис. т, створення власного флоту дедвейтом 100 тис. т і будівництва буксирів.

У 2008/09 компанія експортувала 4,6 млн. т зернових і олійних культур, в 2009/2010 МР – 4,8 млн. т.