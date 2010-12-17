Підприємства Вінницької області збільшили виробництво молока на 10%

Молокопереробні підприємства Вінницької області в січні-листопаді цього року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, збільшили виробництво молока на 9,88% або на 21,849 тис. тонн – до 243,005 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН.

Зростання виробництва молока в січні-листопаді 2010 року пов`язане із зростанням попиту.

Водночас, у листопаді 2010 р., в порівнянні з листопадом 2009 р., виробництво молока скоротилося на 32,9% або на 5,143 тис. тонн, а в порівнянні з жовтнем 2010 року, спад виробництва склав 10,89% або 2,539 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками молочної продукції у Вінницькій області є Тульчинський маслосирзавод, молокопереробне підприємство "Літинський молочний завод", Вапнярський молокозавод, Бершадський молокозавод. Загалом виробництвом кисломолочної продукції у Вінницькій області займаються 9 підприємств. На частку підприємств виробників молочної продукції припадає близько 15% загальноукраїнського об`єму.