Виробництво тракторів в Україні збільшилося в 3,5 рази

Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в січні-листопаді ц.р. збільшилося в 3,5 рази, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 4121 штуки. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок в Україні в січні-листопаді збільшилося на 68,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2481 штуки, а борін дискових – в 2,1 разу – до 1826 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2009 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства скоротилося на 77,2%, порівняно з 2008 роком, до 1443 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2009 році скоротилося на 79,5%, порівняно з 2008 роком, до 1582 штук, а борін дискових – на 83,2% – до 926 штук.