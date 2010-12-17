"Кременчукм’ясо" збільшило виробництво ковбас на 25%

ВАТ "Кременчукм’ясо" (Кременчук, Полтавська обл.) за підсумками 11 місяців збільшило об`єм виробництва ковбасних виробів на 25,1% або на 2,2 тис. тонн - до 11,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

Наголошують, що "Кременчукм’ясо" за 11 місяців, в порівнянні з відповідним періодом 2009 р., збільшило об`єми виробництва в зіставних цінах на 27,7% - до 401,806 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" виготовляє 220 найменувань різних ковбасних виробів, копченини і близько 100 видів м`ясних напівфабрикатів під торговою маркою "Фарро", продає продукцію на внутрішньому ринку в усіх регіонах України.

Нагадаємо, в 2009 р., в порівнянні з 2008 р., підприємство скоротило виробництво ковбасних виробів на 10,9% або на 1,229 тис. т - до 10,043 тис. т.