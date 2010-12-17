В Україні виробництво хлібобулочних виробів скоротилося на 2,1%

В Україні в січні-листопаді цього року обсяги виробництва хлібобулочних виробів скоротилися на 2,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становили 1,572 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді п.р. у країні було виготовлено 145 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 5,1% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 3,7% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році виробництво хлібобулочних виробів в Україні становило 1,754 млн. тонн, що на 7,9% менше, ніж у 2008 році.