Виробництво ковбас в Україні за 11 місяців зросло на 2,9%

В Україні виробництво ковбасних виробів за підсумками січня-листопада 2010 року становило 246 тис. тонн, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. у країні було вироблено 22,5 тис. тонн ковбас, що на 5% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 15,7% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Довідка УНІАН. Виробництво ковбасних виробів в Україні у 2009 році зросло на 19,3% – до 260 тис. тонн, у 2008 році – на 0,7%, до 322 тис. тонн.