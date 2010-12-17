В Україні виробництво обробленого молока зросло на 6,8%

В Україні за підсумками січня-листопада цього року виробництво рідкого обробленого молока збільшилося на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склало 748 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. було вироблено 66,3 тис. тонн молока, що на 5,9% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 14,8% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2009 року виробництво рідкого обробленого молока скоротилося на 4,3%, порівняно з 2008 роком – до 758 тис. тонн.