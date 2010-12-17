В Україні виробництво соняшникової олії виросло на 8,1%

В Україні за підсумками січня-листопада цього року вироблено 2 млн. 633 тис. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 8,1% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. у країні вироблено 296 тис. тонн олії, що на 1,3% більше, ніж у жовтні 2010 року, і на 9,6% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 2,7 млн. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 49,5% більше, ніж у 2008 році.

Місткість українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють у 500-600 тис. тонн за рік.