В Україні виробництво соків і нектарів трохи збільшилося

В Україні виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів за підсумками січня-листопада 2010 року становило 665 тис. тонн, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. у країні було вироблено 59,7 тис. тонн соків і нектарів, що на 11,1% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 37,7% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів в Україні становило 702 тис. тонн, що на 28% менше, ніж у 2008 році.