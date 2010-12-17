В Україні виробництво вершкового масла зросло на 5,2%

В Україні за підсумками січня-листопада цього року виготовлено 74,5 тис. тонн вершкового масла, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді п.р. було виготовлено 5,3 тис. тонн вершкового масла, що на 26,7% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 18,9% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року в Україні було виготовлено 74,5 тис. тонн вершкового масла, що на 12% менше, ніж у 2008 році.