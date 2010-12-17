Експерт не виключає, що наступного року російські інвестори вкладатимуть капітали в аграрний сектор України

Директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО не виключає, що наступного року російські інвестори вкладатимуть капітали в аграрний сектор України.

Таку думку він висловив під час експертного опитування Інституту Горшеніна щодо підсумків 2010 року для українсько-російських відносин у сфері економіки і бізнесу, а також щодо перспектив цих відносин в 2011 році, повідомили УНІАН в Інституті.

Експерт відзначив, що сьогодні має місце експансія російського бізнесу до України. "Йде скуповування великих активів у земельній галузі, металургії. Ще незрозуміло, хто буде власником "Індустріального Союзу Донбасу", але зрозуміло, що це все ж таки Росія. Вже йдуть розмови про злиття «Нафтогазу» і «Газпрому», порушують питання другого рівня вже про об`єднання або створення корпорації в аграрному секторі, про спільне використання українських чорноземів з боку російського бізнесу", - сказав А.СЕМИДІДЬКО.

Експерт відзначив, що в році, що минає, росіяни скуповували активи у великому бізнесі України. "Гучних конфліктів не було за цей рік з боку російського бізнесу", - сказав А.СЕМИДІДЬКО.

Він вважає, що в рамках відновлення відносин між Росією і Україною сьогодні існує режим сприяння російським компаніям, зокрема, представникам великого і середнього бізнесу. "Про дрібні підприємства ми не говоримо, тому що вони так і не підпадають під російсько-українську дружбу. А ще - банківський сектор, металургія і агропромисловий сектор, в якому проявлялася активність російських корпорацій", - відзначив А.СЕМИДІДЬКО.

Експерт дав сприятливий прогноз щодо успіхів російського бізнесу в Україні в 2011 році. "Очевидно, буде боротьба за хімічну галузь… Одеський припортовий - питання номер один для росіян. Все, що пов`язане з газом і з енергетикою, представлятиме інтерес. Електрогенеруючі компанії теж представлятимуть інтерес", - вважає А.СЕМИДІДЬКО.

На його думку, всі питання розв`язуватимуться українською і російською сторонами за столом переговорів. "Або ж у присутності Президента, або у присутності "третейської сторони", яка наперед зніматиме всі напруження в економіці", - сказав експерт.

А.СЕМИДІДЬКО вважає, що українському бізнесу складно конкурувати з російським. "Економічний потенціал Росії набагато вищий, і вільних капіталів у росіян більше, тому сфера застосування грошей - набагато більша. Я бачу, що перспектива будуть, все ж таки, вкладення в аграрний сектор. 2011 і 2012 роки - під егідою землі. Земля і корпоративні конфлікти, які пов`язані із земельними конфліктами. Очевидно, буде скасовано мораторій на продаж землі, і тому капітали линуть в аграрний сектор", - вважає він.