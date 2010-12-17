В Україні виробництво сигарет скоротилося на 10,3%

В Україні виробництво сигарет, які містять тютюн або суміш тютюну із замінниками тютюну, за підсумками січня-листопада 2010 року склала 93,1 млрд. штук, що на 10,3% менше аналогічного показника 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. в країні вироблено 7,9 млрд. штук сигарет, що на 4% більше, ніж у жовтні 2010 року, і на 7,7% менше, ніж у листопаді 2009 року.