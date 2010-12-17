В Україні виробництво негазованої мінеральної води зросло на 18,7%

В Україні виробництво негазованої натуральної мінеральної води в січні-листопаді 2010 року зросло на 18,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 25,1 млн. дал.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. у країні було вироблено 2 млн. дал негазованої мінеральної води, що на 15,3% більше, ніж у жовтні 2010 року, і на 22,8% більше, ніж у листопаді 2009 року.

За інформацією Держкомстату, виробництво газованої мінеральної води в Україні в січні-листопаді ц.р. зросло на 9,9% – до 100 млн. дал. Зокрема, в листопаді ц.р. було вироблено 6,6 млн. дал газованої мінеральної води, що в 2 рази більше, ніж у жовтні 2010 року, і на 33,2% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 98,4 млн. дал газованої мінеральної води, що на 15,2% нижче показника 2008 року. Виробництво негазованої мінеральної води в 2009 році склало 23,2 млн. дал, що на 21,3% менше, ніж у 2008 році.