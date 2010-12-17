В Україні виробництво шоколаду за 11 місяців зросло на 6%

В Україні в січні-листопаді ц.р. виробництво шоколаду і продуктів, які містять какао, зросло на 6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і склало 309 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У листопаді ц.р. виробництво шоколаду склало 37,9 тис. тонн, що на 4,7% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 3,9% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Виробництво кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад, у січні-листопаді ц.р. знизилося на 6%, порівняно з січнем-листопадом 2009 р. – до 228 тис. тонн.

Виробництво кондитерських виробів у листопаді ц.р. склало 21,5 тис. тонн, що на 8,3% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 0,1% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво шоколаду в Україні в 2007 році зросло на 8,8% – до 327 тис. тонн, кондитерських виробів – на 6,1%, до 253 тис. тонн.

У 2008 році виробництво шоколаду в Україні збільшилося на 5,3% – до 345 тис. тонн, кондитерських виробів – скоротилося на 2%, до 249 тис. тонн.