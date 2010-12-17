В Україні за 11 місяців виробництво коньяків і бренді збільшилося на 9,4% – до 2,9 млн. дал

В Україні виробництво коньяків і бренді у січні-листопаді цього року становило 2,9 млн. дав, що на 9,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц. р. виробництво коньяків і бренді становило 0,4 млн. дал, що на 3,8% вище від показника жовтня ц. р. і на 17,5% вище від показника листопада 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні виробництво коньяків і бренді у 2009 році становило 3 млн. дал, що на 21% нижче від показника 2008 року.