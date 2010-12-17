В Україні виробництво пива за 11 місяців зросло на 3%

В Україні в січні-листопаді 2010 року виробництво солодового пива, включаючи безалкогольне і пиво із змістом алкоголю менше 0,5%, становило 288 млн. дал, що на 3% вище за показник за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді п.р. виробництво пива в Україні становило 19,8 млн. дал, що на 8,7% більше, ніж у жовтні п.р., і на 15,1% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні виробництво солодового пива, включаючи безалкогольне і пиво із змістом алкоголю менше 0,5%, становило 300 млн. дал, що на 6,2% нижче за показник 2008 року.