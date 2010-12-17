В Україні виробництво горілки і міцних напоїв за 11 місяців скоротилося на 1%

В Україні виробництво горілки і міцних спиртних напоїв у січні-листопаді цього року становило 37,6 млн. дав, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. у країні було вироблено 4,3 млн. дал горілки і міцних спиртних напоїв, що на 23,5% більше від показника за жовтень 2010 року і на 1,8% вище від показника за листопад 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 43,4 млн. дал горілки і міцних спиртних напоїв, що на 5,2% більше, ніж у 2008 році.