В Україні виробництво цукру за 11 місяців зросло на 22,5%

В Україні виробництво цукру білого кристалічного бурякового в січні-листопаді цього року становило 1,467 млн. тонн, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. у країні було вироблено 439 тис. тонн цукру, що на 37,5% менше від показника за жовтень 2010 року, і на 15,4% більше від показника за листопад 2009 року.