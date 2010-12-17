В Україні виробництво кисломолочних продуктів скоротилося на 2,4%

В Україні у січні-листопаді 2010 року виробництво кисломолочних продуктів скоротилося на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 442 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді п.р. виробництво кисломолочних продуктів в Україні становило 37,6 тис. тонн, що на 6,1% більше, ніж у жовтні 2010 року, і на 1% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні виробництво кисломолочних продуктів скоротилося на 7,2% порівняно з 2008 роком – до 492 тис. тонн.