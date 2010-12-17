В Україні виробництво свіжих неферментованих і кисломолочних сирів скоротилося на 7,1%

В Україні в січні-листопаді цього року бути вироблено 71,5 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 7,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді п.р. у країні вироблено 6,8 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 3,4% більше, ніж у жовтні 2010 року, і на 6,1% менше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році в Україні було вироблено 84,7 тис. тонн свіжих неферментованих і кисломолочних сирів, що на 8% менше, ніж у 2008 році.