В Україні виробництво жирних сирів у січні-листопаді знизилося на 6,4%

В Україні виробництво жирних сирів за підсумками січня-листопада 2010 року становило 199 тис. тонн, що на 6,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді п.р. виробництво жирних сирів у країні становило 15,2 тис. тонн, що на 25,8% менше, ніж у жовтні п.р., і на 7,5% більше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році в Україні виробництво жирних сирів становило 227 тис. тонн, що на 3,4% менше, ніж у 2008 році.