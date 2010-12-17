В Україні у січні-листопаді виробництво спредів знизилося на 16,9%

В Україні у січні-листопаді цього року було вироблено 54,4 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 16,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. було вироблено 4,9 тис. тонн спредів, що на 8,4% менше, ніж у жовтні 2010 року, і на 34,6% менше, ніж у листопаді 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 72,7 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 10,1% менше, ніж у 2008 році.