Цукрові заводи виробили вже понад 1,5 млн. тонн бурякового цукру – «Укрцукор»

Цукрові заводи України, за даними на 16 грудня ц.р., виробили 1 млн. 532 тис. тонн цукру з буряків урожаю 2010 року проти 1 млн. 252 тис. тонн, вироблених на цю ж дату в 2009 році.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на вказану дату на цукрові заводи надійшло 13,28 млн. тонн цукрових буряків (у заліковій вазі) проти 9,4 млн. тонн на аналогічну дату 2009 року.

На 16 грудня ц.р. заводами перероблено 12,94 млн. тонн буряків (у 2009 р. – 9,1 млн. тонн).

За інформацією асоціації "Укрцукор", до переробки буряків приступили 73 цукрових заводи (в 2009 р. – 56 заводів). На сьогодні працюють 4 заводи (у 2009 р. – 4), 69 заводів уже завершили виробництво (2009 р. – 52).

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики, цього року в Україні буде вироблено 1,7 млн. тонн цукру з буряків урожаю 2010 року.