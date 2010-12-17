Органи прокуратури порушили понад 40 кримінальних справ за фактами нестачі зерна Аграрного фонду

Цього роки органи прокуратури порушили 44 кримінальні справи за фактами нестачі зерна Аграрного фонду на загальну суму 175,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, органами прокуратури проведені перевірки додержання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів Аграрним фондом, збереженні зерна державного інтервенційного фонду та законності митного контролю експортних операцій із зерном, якими виявлено численні порушення.

Так, прокуратурою Сумської області 12 листопада 2010 року порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб одного з державних підприємств області, які з метою розтрати майна підприємства, придбали у комерційної структури зерно кукурудзи за завідомо завищеною ціною, чим спричинили збитки державі на загальну суму понад 2,3 млн. грн.

За фактами нестачі зерна Аграрного фонду, його розтрати, привласнення тощо до суду для розгляду по суті у поточному році прокурорами направлено 15 кримінальних справ, у яких загальна сума збитків, завданих злочинами, становить 38,4 млн. грн. Зокрема, прокуратурою Житомирської області 10 листопада 2010 р. направлено до суду кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України за обвинуваченням власника одного з приватних підприємств, який реалізував зерно пшениці, що перебувало у заставі, іншому суб`єкту господарювання, внаслідок чого стало неможливим вчасне погашення одержаної позики та призвело до нанесення збитків Аграрному фонду на суму 2,4 млн. грн. З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно обвинуваченого на загальну суму 2,5 млн. грн. та останнім добровільно відшкодовано 300 тис. грн.

Прокуратурою Запорізької області у листопаді направлено до суду кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України за обвинуваченням заступника директора одного з місцевих ТОВ, який незаконно реалізував пшеницю Аграрного фонду України на суму понад 19 млн. грн.

З метою захисту інтересів держави прокурорами також вживалися заходи цивільно-правового впливу. У поточному році сума, на яку задоволено позови прокурорів щодо усунення порушень законодавства на ринку зерна, з урахуванням добровільного відшкодування, становила 31,5 млн. грн. У провадженні судових інстанцій перебуває 25 справ за позовами прокурорів з цих питань на загальну суму близько 70 млн. грн.

Загалом у 2010 році прокурорами порушено 44 кримінальні справи за фактами нестачі зерна Аграрного фонду на загальну суму 175,5 млн. грн., внесено 702 приписи та подання, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 447 посадових осіб, у тому числі 34 посадовців органів контролю.