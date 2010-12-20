Угоду про ЗВТ з ЄС може бути підписано не раніше за другу половину 2011 року – П’ятницький

Угоду про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом може бути підписано не раніше за другу половину 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що на першу половину року заплановано три раунди двосторонніх переговорів з цього питання. «У нас заплановано три раунди переговорів – в лютому, квітні і червні. Якщо ми зможемо все закінчити, то буде повна можливість виходити на підписання угоди», - сказав заступник міністра.

Разом з цим В.П’ЯТНИЦЬКИЙ підкреслив, що після завершення переговорів до підписання документа має пройти певний час для узгодження і оформлення обома сторонами досягнутих домовленостей.

«Подобається нам це чи не подобається, але і в ЄС є свої внутрішні процедури, яких необхідно дотриматись для виходу на підписання. І у нас так само є процедури узгодження пакету документів, які мають виноситися на підписання», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

17 грудня п.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що Україна і Євросоюз вже в 2011 році підпишуть угоду про безвізовий режим і зону вільної торгівлі.