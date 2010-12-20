У Криму вилов риби скоротився на 23% - до 12,7 тис. тонн
12:11, 20 грудня 2010Агро
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У січні-листопаді 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів склав 12 713 тонн.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, вилов риби і інших водних живих ресурсів зменшився на 22,7% (січень-листопад 2009 р. - 16 437 тонн). Зокрема, у внутрішніх водоймищах півострову вилов риби і водних живих ресурсів зменшився на 35,9% і склав 631 тонну (січень-листопад 2009 р. - 985 тонн).
Як повідомляв УНІАН, за 10 місяців 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів зменшився на 14,1% до 8,9 тис. тонн.
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