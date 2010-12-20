У Вінницькій області поголів'я свиней зросло на 15%, ВРХ – на 6,3%

У Вінницькій області в господарствах всіх категорій станом на 1 грудня 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, поголів`я свиней зросло на 14,9%, великої рогатої худоби – на 6,3%, птахи – на 8,2%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, поголів`я свиней станом на 1 грудня зросло на 58,3 тис. голів, у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, – до 449,8 тис. голів.

Поголів`я великої рогатої худоби зросло на 22,94 тис. голів – до 387,1 тис. голів.

Також зросло поголів`я птиці – на 0,825 млн. голів - до 10,883 млн. голів., поголів`я овець і кіз збільшилося на 6% або на 2,598 тис. голів, - до 45,9 тис. голів.