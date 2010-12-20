Житомирська обл. одержала з держбюджету 5,5 млн.грн. для виплати аграріям дотацій

Житомирська область одержала з Державного бюджету 5,5 млн. грн. для виплати аграріям дотацій на вирощування цукрового буряка.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.

Уточнюється, що кошти одержані зі Стабілізаційного фонду Держбюджету для виплати дотацій на вирощування цукрового буряку в межах квоти «А» у розмірі 500 грн. на 1 гектар посівів.

Дотацією скористаються 36 сільгосппідприємств області.