Житомирська обл. одержала з держбюджету 5,5 млн.грн. для виплати аграріям дотацій
12:25, 20 грудня 2010Агро
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Житомирська область одержала з Державного бюджету 5,5 млн. грн. для виплати аграріям дотацій на вирощування цукрового буряка.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.
Уточнюється, що кошти одержані зі Стабілізаційного фонду Держбюджету для виплати дотацій на вирощування цукрового буряку в межах квоти «А» у розмірі 500 грн. на 1 гектар посівів.
Дотацією скористаються 36 сільгосппідприємств області.
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