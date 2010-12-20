Cargill має намір вкласти 7 млн.дол. у будівництво комбікормового заводу в Україні

Компанія Cargill має намір інвестувати 7 млн. дол. в будівництво комбікормового заводу в Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що завод буде побудовано у Кіровоградській області.

З будівництвом заводу компанія вийде на ринок кормів для тварин. Потужність заводу складе 50 тис. тонн продукції в рік. Початок будівництва заплановано на 2011 рік, і очікується, що до кінця 2011 року завод буде введено в експлуатацію.

Продукція вироблятиметься і реалізовуватиметься під ТМ Purina через дилерську мережу. Cargill очікує, що протягом трьох років дилерська мережа складе більше 100 ділерів.

Довідка УНІАН. Cargill працює на ринку України з 1991 року. Здійснює діяльність на ринку зернових і маслянистих. Представлена в Україні компанією "АТ Каргілл" (100% акцій належать "Cargill"). Компанія володіє потужностями