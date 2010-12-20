«Укрзернопром Агро» збільшив земельний банк до 93 тис. га

«Укрзернопром Агро» збільшив земельний банк на 3% - до 93 тис. га.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, "Укрзернопром Агро" придбала сільськогосподарське підприємство ЗАТ "Перемога" у Тарутинському районі Одеської області з площею ріллі 2 689 га, таким чином збільшивши посівну площу до 13 тис. га в цьому районі.

Наголошується, що придбане підприємство має в своєму розпорядженні оборотні кошти на суму 2 млн. 560 тис. грн. і самостійно здіснює всі виробничий-технологічні роботи. 1440 га озимого клину знаходяться в задовільному стані.

З придбанням ЗАТ "Перемога" загальна кількість землі в управлінні "Укрзернопром Агро" склала 93 тис. га.

Довідка УНІАН. «Укрзернопром Агро» займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Компанія працює в 12 регіонах України.