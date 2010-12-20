В Україні вилов риби за 11 місяців зменшився на 10%

В Україні у січні-листопаді 2010 р. підприємствами і фізичними особами – підприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, було виловлено і добуто у цілому 195,5 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 15,7% менше порівняно з січнем–листопадом 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Вилов риби зменшився на 10,2% і становив 192 тис. тонн (98,2% загального обсягу). Обсяг вилову інших водних живих ресурсів (3,5 тис. тонн) становив лише 19,7% показника відповідного періоду минулого року.