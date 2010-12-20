УЗА прогнозує збитки аграріїв у розмірі 100 дол. на тонні зерна через набирання чинності ПК

Українська зернова асоціація (УЗА) заявляє, що набирання чинності Податковим кодексом, а також введення механізму продажу квот на експорт зерна на аукціонах призведуть до збитків вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у розмірі 350 дол. на кожному оброблюваному ними гектарі землі. У зв'язку з цим УЗА ініціює екстрені заходи, щоб уникнути негативного сценарію розвитку ситуації на зерновому ринку країни і непоправних втрат. Про це йдеться у заяві УЗА, підписаній президентом асоціації Володимиром КЛИМЕНКОМ.

На думку УЗА, збитки аграріїв будуть спровоковані трьома причинами. Зокрема, скасування відшкодування ПДВ експортерам зерна (відповідно до нового Податкового кодексу) призведе до втрат виробників зерна до 400 грн. на тонні.

Крім того, ще 250 грн. на кожній тонні зерна аграріям буде завдано збитків через плановане введення механізму продажу квот на експорт зерна на аукціонах.

Різного роду додаткові платежі при здійсненні експорту призведуть до втрат у розмірі ще близько 120 грн. на кожній тонні зернових.

За підрахунками УЗА, підсумкові втрати аграріїв становитимуть близько 100 дол. на тонну або близько 350 дол. на гектар оброблюваної землі.

«Такий сценарій призведе до руйнування зерновиробництва в Україні, загрози продовольчої безпеки країни і втрати зовнішніх ринків», - відзначає у своїй заяві УЗА. При цьому асоціація нагадує, що в Європейському Союзі дотації на гектар оброблюваної землі становлять близько 500 євро.

Українська зернова асоціація закликала аграрні об'єднання країни і Кабінет міністрів України провести екстрену нараду щодо ситуації на зерновому ринку для ухвалення узгоджених рішень, щоб уникнути розвитку негативного сценарію.

УЗА висловлює сподівання, що існуючі нині проблеми виробництва і експорту зерна будуть розв'язані цивілізованим шляхом, і Україна в черговий раз підтвердить свій статус світової житниці.

