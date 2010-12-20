У Харківській обл. на прдбання с/г техніки направлено 328 млн. грн.

У Харківській області в січні-листопаді 2010 року за рахунок власних і залучених коштів на покупку сільськогосподарської техніки і устаткування тваринницьких ферм направлено 325,7 млн. грн. - в 1,8 разу більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації і зборах адміністративно-господарського активу області повідомив заступник лави ОДА Віталій ОЛЕКСІЙЧУК.

За його словами, обсяги кредитування підприємств агропромислового комплексу збільшилися з початку року в 1,9 разу, приріст інвестицій в сільське господарство області за січень-листопад 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склав 13,3%.

В.ОЛЕКСІЙЧУК відзначив, що в області зараз реалізується або вже

реалізовано ряд інвестиційних проектів в галузі сільського господарства.

