У Тернопільській обл. обсяги надходжень цукрових буряків на переробку збільшились на 28,4%

В Тернопільській області станом на 1 грудня обсяги надходжень цукрових буряків на переробку порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшились на 28,4%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом станом на 1 грудня 2010 року з початку сезону цукроваріння на переробку надійшло 1,476 млн. т цукристих. Зокрема, 1,011 млн. т було закуплено, 465,5 тис. т надійшло на давальницьких умовах.

Середня ціна закупівлі цукрових буряків від усіх категорій господарств на 1 грудня 2010 року склала 558,2 грн./т, що на 20,7% більше, ніж на 1 грудня 2009 року.

Всього станом на 1 грудня 2010 року заготівлю та переробку цукрових буряків в області здійснювали 7 цукрових заводів.