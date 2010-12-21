У Тернопільській обл. реалізація зернових зменшилась на 40%

У Тернопільській області у січні-листопаді 2010 року обсяги реалізації зернових культур, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зменшились 40% - до 564,654 тис. т.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні статистики в області, пшениці аграрними підприємствами було реалізовано 266,966 тис. т (на 48,4% менше), жита – 1,972 тис. т (на 70,2% менше), ячменю – 106 тис. т (-39,1%).

Пшеницю в середньому продавали за 1,126 тис. грн./т, що на 23,2% дорожче, порівняно з цінами січня-листопада 2009 року, жито – за 822,5 грн./т (+35,7%), ячмінь – за 1,074 тис. грн./т (+19,2%).

Обсяги реалізації соняшнику зменшились на 17,2% до 9,54 тис. т, продавали його за 3,167 тис. грн/т (на 83,6% дорожче ціни аналогічного періоду минулого року).

Цукрових буряків реалізовано 1,274 млн. т (+61,6%), продавали його за 721,2 грн./т (+12,8%).