У Тернопільській обл. реалізація худоби та птиці збільшилась на 24%

У Тернопільській області у січні-листопаді 2010 року реалізація худоби та птиці порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшилась на 23,9% до 10,752 тис. т. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, зокрема реалізація великої рогатої худоби збільшилась на 8% до 3,158 тис. т, свиней – на 55,2% до 6,702 тис. т, натомість реалізація птиці зменшилась на 37,8% до 878 т.

Обсяги реалізації молока зросли на 5,7% до 28,156 тис. т., яєць – на 8,7% до 101,9 млн. шт.

Молоко аграрні підприємства в середньому продавали за 3 тис. грн./т (на 56% дорожче, порівняно з січнем-листопадом 2009 року), яйця – за 419,2 грн. за тисячу штук (на 10,1% дорожче).

Тонну свинини в січні-листопаді в середньому реалізовували за 12,023 тис. грн. (на 16,9% дешевше, порівняно з середньою ціною січня-листопада минулого року), тонну ВРХ – за 9,528 тис. грн. (+13,7%), тонну птиці – за 7,48 тис. грн. (+8,6%).